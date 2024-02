Une nouvelle usine BYD en Europe ?

Encore inconnu du grand public il y a seulement quelques années, le constructeur chinois Byd (Build Your Dreams) fait régulièrement parler de lui. Il faut dire que la marque a vendu trois millions de véhicules l’an dernier, se classant devant Tesla.

Elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite grappiller des parts de marché sur le Vieux Continent. Rien de tel dans ce cas que d’y implanter un site de production, d’autant plus en période de protectionnisme grandissant. Ainsi, BYD aura sa propre usine en Hongrie, qui devrait sortir de terre d’ici trois ans.

Seulement, un second site pourrait voir le jour. La firme a indiqué avoir été contactée par le gouvernement de Giorgia Meloni pour l’inviter à venir y produire ses voitures. L’idée peut paraître surprenante...

Le but de la manœuvre serait de stopper le monopole de Stellantis et de sortir de son indépendance. De plus, le groupe et le gouvernement sont en froid depuis plusieurs semaines, ce dernier considérant que Stellantis a parfois agi contre l’intérêt national. De son côté, Carlos Tavares critique la politique italienne concernant les aides à l’achat d’une voiture électrique, qu’il juge insuffisantes.

BYD VS Stellantis ?

Pour le moment, le patron de BYD Europe, Michael Shu, reste prudent en indiquant simplement avoir « quelques contacts pour en discuter ». La nécessité d'une autre usine en Europe « dépend de nos ventes - pour l'instant, nous progressons très bien », a-t-il expliqué. Mais « il est trop tôt » pour se prononcer sur une décision concernant une seconde usine, a-t-il ajouté à l’agence Bloomberg à l’occasion du Salon de Genève.

Évidemment, Mr Tavares ne se réjouit guère d’une possible implantation de BYD en Italie. La production a augmenté de 9,6 % l’an dernier avec 752 000 véhicules, et l’objectif d’un million pourrait être atteint rapidement selon lui. Un chiffre qui pourrait être remis en question si un autre acteur lance sa production dans le pays.