Une plateforme "low-cost" pour la prochaine Citroën C4 ?

Le groupe Stellantis compte désormais la version « Smart Car » de sa plateforme « STLA Small » pour concevoir ses modèles citadins et compacts les plus abordables. On la retrouve sur la récente Citroën C3, mais aussi le nouveau C3 Aircross, l’Opel Frontera, la Fiat Grande Panda ou encore la Citroën Basalt réservée à d’autres marchés que le nôtre.

D’après les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu discuter avec le directeur de Citroën Thierry Koskas en marge d’un évènement, il semblerait que Citroën prévoit d’utiliser cette plateforme « Smart Car » pour d’autres futurs véhicules de sa gamme et notamment la prochaine C4 de quatrième génération, celle qui doit prendre le relais du modèle actuel qui a été lancé en 2020 et restylé il y a quelques semaines.

Une Citroën C4 moins chère que ses concurrentes ?

Ce choix n’aurait rien d’étonnant puisque Fiat prépare aussi, de son côté, de nouveaux modèles de taille compacte basés sur cette même architecture technique. Cette utilisation de la plateforme Smart Car doit permettre d’arriver à un véhicule affiché à un prix plus doux que celui de ses concurrents directs (comme c'est déjà le cas pour la C3 actuelle), mais elle restreindra aussi son niveau d’équipement. Par exemple, la nouvelle citadine C3 n’a pas de régulateur de vitesse adaptatif (même pas en option), un genre d’équipement qui paraît tout de même incontournable sur un véhicule compacte moderne (au moins en supplément). Il doit cependant être possible d’ajouter ces points au cahier des charges des futures autos.

Sachant que la C4 vient d’être restylée, le prochain modèle arrivera probablement d’ici deux ans au maximum.