Le prix de la Citroën C4 restylée est-il convaincant ?

Lancée sur le marché en 2020, la Citroën C4 de troisième génération s’est distinguée immédiatement par son design franchement déroutant en comparaison de ses concurrentes directes. Et pas forcément dans le bon sens, d’ailleurs, avec cette face avant aux détails surprenants qui vont de pair avec une silhouette singulière, vaguement inspirée des très anciennes CX tout en bénéficiant d’un châssis un peu surélevé.

Exposée actuellement au Mondial de l’automobile de Paris dans sa version restylée, toujours aussi originale mais avec des optiques totalement différentes et des feux arrière modifiés, cette C4 de troisième génération « phase 2 » dévoile déjà ses prix français et ils sont plus intéressants que ceux du modèle précédent.

A partir de 28 250€

Il faudra finalement compter sur une addition de départ à 28 250€ pour la C4 restylée dans sa version essence 1,2 litre de 100 chevaux à hybridation 48 volts et boîte automatique à double embrayage. A ce prix, elle dispose de la climatisation bi-zone et de l’écran tactile central de 10 pouces (compatible Apple Carplay & Android Auto) ainsi que de l’instrumentation numérique, mais aussi des fameuses suspensions « Advanced Confort » à butées hydrauliques.

Sachant que la C4 démarrait précédemment à 27 550€ avec le moteur Puretech de 100 chevaux à boîte manuelle, ce nouveau tarif d’entrée de gamme paraît bien mieux placé. Notez que « l’ancien » Puretech 130 à boîte automatique 8 rapports reste disponible uniquement dans les finitions Plus et Max, à partir de 29 400€. Quant à la C4 X tricorps, elle impose le bloc essence à hybridation 48 volts de 136 chevaux (également disponible sur la C4 à cinq portes), avec un supplément de 700€ pour cette carrosserie.

Une électrique moins chère

Quant à la version électrique, elle démarre désormais à 33 850€ en finition You avec « l’ancien » groupe motopropulseur de 136 chevaux à batteries de 50 kWh en capacité brute et à 35 800€ avec celui de 156 chevaux à batteries de 54 kWh en capacité brute. A titre de comparaison, la Peugeot E-308 électrique équipée de cette même motorisation de 156 chevaux démarre toujours à 42 500€ avant bonus. Sa cousine au lion paraît donc bien trop chère quand on les compare…