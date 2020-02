Une Porsche Boxster tristement transformée

Poids mesuré, moteur flat 6, propulsion, deux places : sur le papier, la Porsche Boxster de première génération avait tout pour taper dans le cœur des puristes. Le modèle est malheureusement souvent catégorisé de Porsche du pauvre. Cet exemplaire bizarrement modifié immatriculé dans le département du Var n'arrangera rien à cette réputation.

Les deux images publiées sur le forum de discussion Reddit par le membre Snuf69 montrent le petit cabriolet dans sa globalité. Son propriétaire voulait vraisemblablement rappeler que sa voiture provient de la marque de Zuffenhausen avec de nombreux autocollants Porsche, deux bandeaux de pare-brise et des éléments de carrosserie peints en rouge, jaune et noir -les couleurs de l'Allemagne-. Un énorme aileron et des gigantesques prises d'air complètent l'ensemble. Les plus observateurs noteront que la configuration du véhicule a évolué avec le temps. Sur l'image de l'arrière, les ouvertures latérales d'origine sont simplement peintes en rouge.

Pour rappel, la Boxster de première génération (nom de code 986) était disponible au catalogue de 1996 à 2004. Ses puissances s'étendaient à l'époque de 204 chevaux à 260 chevaux. Malgré son positionnement d'entrée de gamme décrié à l'époque, la Boxster reprend aujourd'hui une certaine cote d'amour grâce à sa configuration mécanique typiquement Porsche et son look la rendant identifiable au premier coup d'œil.