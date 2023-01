Une première usine en Allemagne pour BYD ?

Géant chinois de l’automobile, le constructeur BYD (pour Build Your Dreams, construit tes rêves en VF), entend bien conquérir l’Europe avec ses véhicules.

Pour s’y implanter durablement, BYD pourrait profiter du départ de Ford de son usine de Sarrelouis, afin d’investir les lieux et donner un sérieux coup d’accélérateur à ses ambitions européennes.

Le constructeur chinois, qui a par ailleurs déjà avoué son intention d’investir dans des unités de production sur le sol européen, serait ainsi en discussion avec Ford pour racheter l’usine de Sarrelouis. Un site que la marque américaine a d’ores et déjà prévu de quitter en 2025, préférant recentrer ses activités sur les véhicules électriques et ses usines de Cologne et Valence (Espagne). Une usine allemande qui permettrait aussi (et surtout ?) à BYD d’échapper à la taxe à l’importation de 10 % sur les produits en provenance de Chine.

Avec ses 4 600 employés et une capacité de production de 1 100 véhicules par jour, l’usine de Sarrelouis pourrait ainsi passer aux mains du constructeur chinois dans les prochains mois. Toutefois, du côté de Ford, la décision semble encore loin d’être finalisée : « Nous explorons plusieurs options pour l'utilisation future du site de Sarrelouis », a avoué un porte-parole de Ford au Wall Street Journal, avant de poursuivre : « Dans le cadre de ce processus, des discussions sont en cours avec un certain nombre d'acheteurs potentiels. »

Outre BYD, le site de Sarrelouis intéresserait également l’un des leaders de la sous-traitance automobile, le groupe canadien Magna.