Une réplique de la 406 de Taxi 2 disponible à la vente pour 13 200 euros

La Peugeot 406 est un élément clé dans la série des films Taxi. La preuve avec les quelques répliques construites après la diffusion des volets de la saga. Pour les amateurs du genre, un véhicule de ce type est à vendre sur eBay.

La grande berline française se présente avec tous les attributs du véhicule star du second épisode. On retrouve ainsi le gigantesque bouclier placé tout près du sol, les jantes alu TSW avec l'écrou bleu anodisé, la borne Taxi Marseille sur le toit, l'aileron arrière sur la malle, les commandes futuristes dans la boîte à gant et le volant trois branches que Daniel joué par Samy Naceri change lors des spectaculaires transformations dans plusieurs scènes.

13 200 euros l'engin

La réplique de la Peugeot 406 affiche d'après l'annonce 124 500 kilomètres au compteur. Comprenez par là que cette voiture circule vraiment sur la route avec tout cet attirail. Autre élément important, le vendeur demande 13 200 euros pour cette auto difficile à estimer.

Pas de V6

Là où les puristes seront déçus, c'est du côté de la mécanique. Son capot abrite en effet un bloc quatre cylindres essence 1,8l de 117 chevaux et non le beaucoup plus rare moteur V6 3l de 194 chevaux pour 267 Nm de couple. Une mécanique qui se combine parfaitement avec l'élégante 406 Coupé dont les beaux exemplaires prennent de la valeur depuis plusieurs années maintenant.