Une sortie aux Pays-Bas avec les F1 Red Bull

Champs de tulipes, moulins à vent, plages, port de Rotterdam, pistes cyclables et hypercentres piétonnisés sont au programme de ce film promotionnel de l'écurie Red Bull au Pays-Bas en préambule du grand prix du circuit de Zandvoort. Sur les images, Max Verstappen prend de manière originale la place d'un guide touristique pour son coéquipier Alex Albon. Le roadtrip se déroule en effet en F1, rien que ça.

Les séquences plus surprenantes les unes que les autres montrent une bonne partie des curiosités et symboles rapportés aux Pays-Bas. Cela fait pour rappel 35 ans qu'un grand prix n'a pas eu lieu sur place. Les organisateurs comptent sur la popularité du pilote star Max Verstappen pour intéresser les Néerlandais. La course initialement prévue début mai se déroulera peut-être pour cause de coronavirus cet été sur le nouveau tracé de Zandvoort à huis clos.