Une Volkswagen électrique à moins de 20 000 € en préparation

Nos confrères de la publication anglaise Autocar rapportent sur la toile des informations très intéressantes impactant directement la démocratisation de la voiture électrique sur le segment des urbaines. Le constructeur Volkswagen prévoit vraisemblablement de prendre la première place dans cette catégorie.

Le média d'outre-Manche avance en effet que les dirigeants de la firme germanique étudient tous les paramètres pour lancer d'ici 2023 une automobile branchée au prix d'appel placé sous la barre des 20 000 euros. Le modèle reposera sur une version plus abordable de la plateforme MEB exploitée aujourd'hui par les ID.3 et ID.4. Les autres marques du groupe Volkswagen Skoda et Seat auront sans doute droit à leur déclinaison de cette voiture attendue sous la forme d'une citadine.

Volkswagen dévoilera au public un concept pour prévisualiser ces projets. Rendez-vous dans quelques années pour découvrir ce qui sera assurément -après celui de l'ID.3- un nouveau carton commercial.