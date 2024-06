Une vraie Ferrari se cache sous cette étrange voiture

Modifier une voiture pour lui donner un dessin plus agressif ne date pas d'hier. De nombreux amateurs du genre recarossent entièrement des petits coupés pour leur offrir le look d'une automobile bien plus performante ou plus exclusive. Cela dit attention les yeux, le véhicule du jour fait presque la démarche inverse.

Un propriétaire de Ferrari Mondial T a en effet préféré replâtrer son Italienne en supercar bizarre plutôt que de garder sa deux portes dans son jus. L'auto dispose d'une ligne totalement différente, d'une prise d'air de toit et même d'un aileron arrière.

Un choix discutable mais assumé

Le vendeur sait que sa voiture ne remportera pas tous les suffrages. Il précise dans son annonce que l'acheteur sera celui qui souhaite quelque chose de très "individuel" et que cette étrange auto n'est "pas pour les personnes sensibles à la simplicité du standard".

Une mécanique préservée

À bord, l'honorable mécanique d'origine de la Ferrari Mondial T demeure. Il s'agit pour rappel d'un bloc 3,4l V8 délivrant 295 chevaux pour 317 Nm de couple associé à une boîte manuelle cinq rapports. Un ensemble de 1590 kilos qui abat l'exercice du 0 à 100 km/h en 6,6 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 245 km/h.