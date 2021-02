Usine de batteries Stellantis/Total : jusqu'à 2000 emplois espérés

En réponse à

En même temps, il n'a pas tort...

Ce n'est pas un futur viable, la batterie. Pour 20-30 ans ça fera certainement l'affaire, mais pour ensuite, ce sera toujours trop polluant (même si déjà bien moins que l'actuel thermique).

Il est encore trop tôt pour dire si l'hydrogène sera l'avenir plus lointain, mais une chose est sûre, la technologie est déjà connue, n'est pas si compliquée à réaliser et est encore moins polluante dès lors que cet hydrogène est produit à l'aide d'une énergie décarbonnée. Or là est notre problème actuel, l'électrolyse nécessaire à sa fabrication est faite en majeure partie à l'aide du pétrole, car au rendement plus élevé qu'une source électrique issue d'une énergie renouvelable par exemple.

Mais on sait faire avec ces dernières, ce sera sur ce point qu'il faudra travailler dans les prochaines décennies afin de décupler le rendement...