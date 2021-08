Utilitaires électriques et hybrides : quelles sont les aides à l'achat ?

Si les aides à l'achat sont moins généreuses pour les voitures particulières depuis le 1er juillet, le gouvernement vient de revoir à la hausse le bonus et la prime à la casse pour les utilitaires. Les changements sont entrés en vigueur le 26 juillet, dans la foulée de l'adoption définitive de la loi climat.

C'est toutefois une belle usine à gaz, avec des montants qui varient selon de nombreux critères. Caradisiac fait un point le plus clair possible !

LE BONUS

Pour le neuf

C'est la bonne nouvelle de l'été. Le bonus pour les utilitaires électriques neufs a été revu à la hausse et simplifié. Il n'y a plus de bonus dégressif en fonction du prix, comme c'est le cas pour les voitures.

Depuis le 26 juillet, les camionnettes qui rejettent moins de 20 g/km de CO2 profitent d'une aide de 7 000 € quand on est une personne physique et de 5 000 € quand on est une personne morale. Attention toutefois, le montant de l'aide est plafonné à 40 % du prix d'achat (coût de la batterie inclus).

Pour les modèles hybrides rechargeables, le bonus est de 1 000 € pour les personnes physiques et morales. Mais le véhicule doit avoir une homologation sous 51 g/km de CO2, avoir une autonomie électrique selon le cycle urbain d'au moins 50 km et ne doit pas coûter plus de 50 000 €

Pour les électriques et hybrides rechargeables, le bonus est majoré de 1 000 € pour les personnes physiques et morales domiciliées en Outre-Mer (départements 971,972, 973, 974, 976).

Pour l'occasion

Il y a un bonus de 1 000 € pour les camionnettes électriques (CO2 sous 20 g/km), mais uniquement pour les personnes physiques. Le véhicule doit avoir au moins deux ans.

Le résumé des bonus

CO2 max Personnes physiques Personnes morales Bonus Outre Mer Utilitaire électrique neuf* 20 g/km 7.000 € 5.000 € + 1.000 € Utilitaire hybride rechargeable neuf** 50 g/km 1.000 € 1.000 € + 1.000 € Utilitaire électrique occasion 20 g/km 1.000 € 0 € -

* limite à 40 % du prix d'achat ** 50 000 € maximum, 50 km d'autonomie électrique en ville

LA PRIME A LA CASSE

Pour le neuf et l'occasion

Pour rappel, le véhicule repris doit être un diesel mis en service avant 2011, ou un essence mis en service avant 2006.

Le 26 juillet, la prime à la casse a été revue à la hausse pour les camionnettes électriques et hybrides rechargeable ! Pour les personnes physiques et morales, la prime est de 5 000 € pour un modèle classe I (VUL jusqu'à 1 305 kg), 7 000 € pour un classe II (de 1305 à 1760 kg) et 9 000 € pour un classe III (plus de 1 760 kg).

Pour les modèles hybrides rechargeables qui ne respectent pas la contrainte d'autonomie, la prime est de 1 500 € pour les personnes physiques et personnes morales. Une aide doublée pour les ménages les plus modestes***.

Pour les camionnettes hybrides ou thermiques dont le taux de CO2 est compris entre 51 et 104 g/km, l'aide est de 1 500 € pour les personnes physiques avec un RFR/P (revenu fiscal de référence par part) sous 13 490 €. L'aide est doublée pour les ménages les plus modestes***.

La surprime ZFE Vous bénéficiez d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une zone à faible émission mobilité (ZFE) et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter ou louer un véhicule propre (paragraphe au-dessus). Le montant de la surprime est identique à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €.

Le résumé de la prime à la casse

CO2 jusqu'à 50/km Classe I Classe II Classe III Jusqu'à 1 305 kg De 1305 à 1760 km Au-delà de 1 760 kg Électrique ou hybride rechargeable à autonomie suffisante* 5.000 € 7.000 € 9.000 € Majoration ZFE 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Aide limitée à 40 % du prix d'achat * 50 km en mode électrique en ville

Personnes physiques Personnes morales RFR/P < 6.301 €*** < 13.490 € > 13.489 € Hybride rechargeable sans autonomie suffisante* 3.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € Essence Crit'Air 1** 3.000 € 1.500 € 0 € 0 € Majoration ZFE 1.000 € 1.000 € 0 €**** 0 €****

Aide limitée à 80 % du prix d'achat

* Jusqu'à 50 g/km de CO2

** De 51 à 104 g/km en WLTP pour les véhicules neufs et d'occasion de moins de six mois, de 51 à 109 g/km en WLTP pour les véhicules d'occasion de plus de six mois.

*** Personnes les plus modestes : RFR/P sous 6301 € ou RFR/P sous 13.490 € avec un trajet/domicile travail de plus de 30 km ou un kilométrage annuel de plus de 12.000 km.

**** 1.000 € oour les hybrides rechargeables, 0 € pour les Crit'Air 1.