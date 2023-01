Utilitaires : Renault Master, numéro 1 sur le marché pro

La baisse historique des immatriculations de véhicules neufs sur le segment des VUL (- 20 % et seulement 256 700 unités écoulées) n’empêche visiblement pas les modèles historiques et emblématiques de briller. La preuve avec ce palmarès 2022 qui recense les 30 utilitaires les plus distribués dans les entreprises l’an dernier, toutes motorisations confondues. Quelques VP configurés en VU mis à part (Renault Clio, Peugeot 208 et Citroën C4, entre autres), ce sont bel et bien les fourgons et les fourgonnettes vers lesquels se sont tournés en priorité les acheteurs.

Renault, devant Peugeot et Citroën

On remarque aux premiers rangs de grands habitués de la discipline, deux best-sellers maintes fois réédités depuis quarante ans. Il s’agit du Renault Master et du Renault Trafic. Un joli doublé, incarné par 42 000 exemplaires cumulés, sans compter la réapparition du Master en 13e place dans une mouture préparée plus spécifiquement par Renault Trucks.

Retour dans le top 10 avec deux autres VU également appréciés de longue date par les flottes : le Peugeot Expert et le Peugeot Partner. Ils ont clôturé 2022 aux troisième et quatrième rangs, avec respectivement 15 023 et 12 345 nouvelles unités mises à la route. Ils ont devancé entre autres le Citroën Berlingo Van (5e) et le Citroën Jumpy (7e), leurs partenaires les plus proches chez Stellantis.

Derrière, c’est Renault que l’on retrouve, avec en particulier l’Express Van (9208 exemplaires). La firme au losange s'est illustrée par ailleurs avec les deux dernières générations du Kangoo, qui totalisent à elles deux environ 9500 unités, soit l’équivalent d’une 8e place ex-aequo avec l’Express. Pendant ce temps, côté concurrence française, Peugeot a continué de se distinguer avec son Boxer (10e avec 8078 immatriculations) et Citroën avec son Jumper (15e avec 5912 unités).

Ce classement des utilitaires plébiscités au cours des 12 derniers mois donne en outre à ressentir la bonne santé de plusieurs modèles étrangers. A commencer par le Ford Transit Custom, qui s’est emparé de la 12e place avec 7238 unités au compteur. Si l’on ajoute les bons chiffres réalisés par le Transit 2 Tonnes et la version Connect, la collection à l’ovale bleu s’affiche même potentiellement à la 4e place (devançant le Partner en somme) avec quelque 12 998 prises au global. Dans le sillage de cette gamme, on observe plusieurs autres outsiders bien connus. Notamment le Mercedes Sprinter, mais aussi l’Iveco Daily, le Volkswagen Transporter, sans oublier le japonais Toyota Hilux (24e avec 2393 exemplaires), qui s’est imposé comme le chef de file des pick-up.

Top 30 des VUL immatriculés en 2022 dans les flottes

(source : AAA Data)