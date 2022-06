Vacances : les Français redoutent la panne…mais négligent l’entretien de base ! (sondage)

Paradoxe : alors que la moitié des automobilistes dit avoir déjà connu les affres d’une défaillance mécanique sur la route des vacances, avec à la clé des conséquences directes sur le déroulement de cette période tant attendue, une trop grande négligence est encore de mise à quelques semaines des grands départs.

En effet, 70% des Français vérifient leur véhicule seulement un mois avant de prendre la route, et 17% assurent ne s’occuper de rien du tout avant d’enclencher le contact.

Telles sont les principales conclusions d’une enquête OpinionWay pour Enterprise, leader mondial de location de voitures (via les réseaux Alamo, Enterprise et National), menée auprès de 1 071 personnes et rendue publique ce jeudi.

Les principaux risques de pannes concernent les crevaisons (35% des cas de défaillances évoquées plus haut), les batteries déchargées (26% des cas), les pannes moteur (19% des cas), les pannes d’essence (10%), le manque d’huile (8%) et les freins (6%).

Si les crevaisons et les défaillances moteur ne préviennent pas (ou rarement…), et si les pannes d’essence résultent d’un défaut de vigilance plutôt que d’entretien, tous les autres cas pourraient être évités à l’occasion d’une visite de contrôle préventive. 47% des Français s’intéressent à leur voiture à moins d’une semaine du départ, s’exposant au risque de ne trouver aucune place dans les ateliers qui pourraient mener les interventions nécessaires.

L’étude souligne par ailleurs, et c’est intéressant, que les problèmes concernent nettement plus les 18-24 ans, à la fois plus désinvoltes - 28% d’entre eux n’effectuent aucun contrôle avant de partir – et pénalisés par un budget plus serré: « les plus jeunes sont les plus souvent victimes de pannes liées à l’entretien du véhicule. Ainsi, pour ceux âgés de 18 à 24 ans, cela concerne les batteries déchargées (30% vs 25% pour les seniors de 65 ans et plus), les pannes d’essence (25% vs 6%) et les pannes d’huile (18% vs 3%) », commentent les auteurs de l’étude.

Or, les pannes survenues en vacances immobilisent la voiture au moins 24 heures dans la moitié des cas, et même plusieurs jours dans un quart des cas.

Malgré celà, les Français apparaissent encore comme de grands optimistes du volant. D’ailleurs, 1/3 d’entre nous compterait sur leurs propres talents de réparateur pour régler la panne. Pour les deux autres tiers, nous vous renvoyons au guide pratique de check-up avant vacances récemment publié sur Caradisiac.