Vandalisme : le Top 20 des département à risques

Vitres cassées, pneus lacérés, carrosserie rayée… : les actes de vandalisme font parties des plaies de la vie d’automobiliste, à plus forte raison dans un contexte d’inflation du prix des pièces détachées, auquel s’ajoute un ralentissement de la production industrielle susceptible de rallonger les délais de livraison des éléments à remplacer.

C’est dans ce contexte que SRA (Sécurité et Réparation automobiles), organisme auquel adhèrent toutes les compagnies d’assurance, publie son hit-parade annuel du vandalisme, département par département.

Sans véritable surprise pour qui a le bonheur d’y circuler, « le département des Bouches du Rhône se démarque particulièrement », commente SRA. « Suivent ensuite 5 départements franciliens, les départements méditerranéens et de la vallée du Rhône. »

Des zones où les prix des réparations grimpent vite, notamment dans les Bouches-du-Rhône où le coût moyen des réparations s’avère plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale, juste devant la Corse et le Val d’Oise.



Plus étonnant, SRA relève que « des fréquences supérieures à 1,50% sont également constatées dans les départements 02, 10, 51, 64 et 72. »

Pour autant, si la fréquence des actes constatés dans ces zones est supérieure à la moyenne, les coûts de réparation qu’ils entraînent restent faibles. On y parlera donc de vandalisme « soft »…même si l’agacement suscité reste le même.

Comment réagir en cas de vandalisme?

Au passage, retenez que si aucun malus n’est appliqué aux victimes de sinistre en cas d’acte de malveillance, la franchise dommage reste à la charge de l’assuré (lequel n’est couvert que s’il a souscrit une couverture « tous dommages »).

Cette franchise est toutefois remboursée si l’auteur de l’acte est identifié ET si les démarches engagées par l’assureur à son encontre ont abouti. En d’autres termes, ça n’arrive que rarement hélas.

Pour optimiser vos chances, la première chose à faire est de déposer plainte une fois les faits constatés, en détaillant au maximum les circonstances du sinistre et en joignant des éléments (photo et/ou vidéo, remarque qui intéresse particulièrement les utilisateurs de Tesla, lesquelles sont dotées d'un mode "sentinelle" qui enregistre les événements de ce type). Il est aussi possible de déposer une pré-plainte en ligne pour gagner du temps.

Une fois muni de votre procès-verbal, envoyez celui-ci à votre assureur dans les 5 jours, non sans en avoir enregistré une copie pour vous. Un expert sera alors mandaté et décidera de la suite à donner à vos démarches.