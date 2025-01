Vans et camping-cars : la cible préférée des voleurs

Au début était l’utilitaire. Un engin sortant de la chaîne d’un constructeur avec tous les éléments antivols d’usage, au même titre qu’une voiture. Puis vint l’aménageur et l’affaire s’est gâtée. Qu’il soit van, fourgon, mais surtout camping-car, l’engin transformé est beaucoup plus vulnérable que le porteur qui lui sert de base. Les alarmes sont moins opérantes et la porte latérale de la cellule beaucoup plus facile à fracturer qu’une portière de voiture.

Résultat : 300 camping-cars sont volés chaque année, et quatre fois plus sont visités et cambriolés. Un phénomène suffisamment repoussoir pour que certains clients éventuels renoncent à investir dans un van, d’autant plus qu'il dépasse toujours 50 000 euros lorsqu'il est neuf. Alors la FFCC (Fédération française des campeurs et camping-caristes) se fend régulièrement de conseils pour éviter à ses adhérents de sombrer dans la parano.

Stationner dans un endroit sûr

Elle rappelle que la première précaution à prendre est de stationner dans un endroit sûr. Les campings sont évidemment recommandés, mais si l’on s’est offert un fourgon ou une capucine, c’est pour s’arrêter en pleine nature, sinon on aurait opté pour une caravane. Des endroits sûrs tout en étant un peu moins tradis sont disponibles sur des sites comme Park4Night, ou dans le guide France Passion. Attention néanmoins, car les voleurs peuvent eux aussi avoir accès à ces bons plans.

Restent les précautions d’usage pour éviter de tenter le diable. Si la vanlife est un sport d’extérieur, on évitera, par exemple, de laisser sa table et ses chaises devant le camping-car. On évitera aussi de dormir toutes fenêtres ouvertes. Pas simple en pleine canicule, à moins de disposer d’un lanterneau sur le toit que l’on pourra, quant à lui, laisser béant.

Alarmes, sabots de roues et barres de blocages : l'armada au complet

La FFCC recommande également d’éviter de stationner dans un endroit sombre. Soit, mais dans ce cas, mieux vaut avoir des stores bien occultant si l’on souhaite dormir sous un lampadaire. Il existe également de nombreux accessoires antivol. Camping-car magazine les a tous répertoriés dans un hors-série plutôt indispensable et disponible chez les marchands de journaux (eh oui, ça existe encore).

On y découvre des alarmes à installer soi-même et qui se déclenchent à l’ouverture de l’une des portes, des barres de blocages des ouvrants, des caméras de surveillance, des sabots de roues et tout l’arsenal du petit précautionneux. On peut même s’offrir un coffre-fort spécial camping-car pour y glisser ses papiers et ses clés. Utile dans le cadre d’un simple cambriolage, pas indispensable si les malfrats repartent au volant de l’engin.