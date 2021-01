Vente aux enchères Artcurial : du très beau plateau

Le salon Rétromobile ayant été reporté au mois de juin, Artcurial a décidé de maintenir tout de même une vente aux enchères automobile début février. Et alors que le plateau était souvent composé d'autos de marques de prestige et d'époques plutôt anciennes, cette année, Artcurial met l'accent sur le sport auto avec des lots franchement exceptionnels.

Le clou du spectacle sera la vente de sept autos du fameux Groupe B de rallye. Celui qui a déchaîné les passions, et qui attise désormais la ferveur de riches passionnés ou d'investisseurs. Les autos appartiennent à Michel Hommel et Olivier Quesnel. Ils ont notamment fait des pieds et des mains pour acheter cette Audi Quattro S1 à Audi. Après de grosses négociations (le constructeur ne voulait pas vendre), ils parvinrent à acquérir l'engin, qui est la cerise sur le gâteau de la vente.

Même si l'auto n'a participé à aucun rallye (elle n'a fait que la Course des champions 1988, avec plusieurs grands pilotes à son volant), elle est tout de même estimée à une valeur située entre 1 et 1,3 million d'euros.

Des Peugeot 205 T16 Evolution, Lancia Delta S4, Ford RS200, R5 Maxi Turbo ou encore Metro 6R4 sont également présentes, tout comme la Renault Clio Maxi de Jean Ragnotti.

L'auto la plus chère est la Matra MS 670 de 1972, la voiture victorieuse aux 24 Heures du Mans cette année là, conduite par Henri Pescarolo et Graham Hill. Forcément, une auto au tel pedigree est estimée à une valeur démentielle : entre 4 et 7,5 millions d'euros...