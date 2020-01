Ventes de voitures électriques : Nissan Leaf et Tesla Model 3 au coude à coude

Les bonnes nouvelles s'enchaînent chez Tesla. Après avoir réussi une année 2019 plus que correcte, la marque américaine va être la première à atteindre le million de ventes de voitures électriques dans l'histoire. Elon Musk devrait certainement s'en vanter sur Twitter, mais il aura d'autres arguments à faire valoir, probablement très rapidement, d'ailleurs.

L'an dernier, Tesla a vendu un peu plus de 300 000 Model 3 à travers le monde, ce qui, ajouté à 2018 et 2017, porte les ventes totales de la berline à près de 450 000 unités. Dans le même temps, Nissan avait annoncé en novembre avoir vendu 430 000 Leaf. En clair, depuis ses débuts, la Leaf s'est écoulée à environ 450 000 exemplaires.

La croissance de la Model 3 étant encore potentiellement grande (avec la construction de l'usine en Chine, et celle à venir en Europe), il paraît clair que la Model 3 devrait devenir, en 2020, la voiture électrique la plus vendue de l'histoire. Et il faut rappeler que la Model 3 est en vente depuis 2017, alors que la Nissan Leaf l'est depuis 2010.