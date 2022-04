Veolia mise sur le biométhanol à base de papier

Si la mode est à l’électrique, il est bon de ne pas considérer ce type de mobilité comme unique alternative aux véhicules thermiques tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Outre les carburants de synthèses, les biocarburants sont aussi en plein développement. Une technologie sur laquelle le groupe français Veolia compte investir massivement à travers une bioraffinerie produisant du biométhanol neutre en CO2 à partir de pâte à papier. Une façon, selon Veolia, de contribuer à accroître les réserves de biocarburants neutres en CO2 de l’Union européenne et à renforcer son indépendance énergétique. Une question cruciale particulièrement mise en relief par l’actualité récente.

Située en Finlande et développée en collaboration avec le premier producteur mondial de pâte à papier marchande et de bois scié, Metsä Fibre, la « plus grande bioraffinerie produisant du biométhanol neutre en CO2 à partir d'une usine de production de pâte à papier » devrait commencer à produire le biocarburant dès 2024. Elle prendra place à proximité directe de l’usine de pâte à papier et devrait permettre la production annuelle de 12 000 tonnes de biocarburant.

Selon Veolia, il s’agit d’une source alternative pour produire des carburants jusqu’ici inexplorée. Le groupe français compte donc sur sa technologie pour produire environ deux millions de tonnes de biométhanol par an, profitant d’une production « réplicable dans 80 % des usines de pâte à papier dans le monde. »