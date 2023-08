Vers la fin du break Volvo ?

Il semble difficile d’imaginer la gamme Volvo sans break. Et pourtant, il va falloir s’y faire… Enfin, surtout pour nos voisins d’Outre-Manche. En effet, les V90 et V60, ainsi que leurs variantes Cross Country, ne sont plus disponibles à la commande. Seuls les exemplaires en stock peuvent trouver preneur.

Cette décision a été motivée par les faibles chiffres de vente. Les berlines et les breaks ont représenté moins de 10 % des ventes au Royaume-Uni au cours des deux dernières années. Néanmoins, ces deux carrosseries restent proposées dans d’autres marchés.

Pourtant, un porte-parole de la marque a déclaré à nos confrères d’Automotive News Europe que la S90, la V90 Cross Country et la V60 Cross Country ne seront plus vendues en Allemagne à partir de mi-2024. En 2025, ce sera au tour de la V60 de se retirer de ce marché.

Pour le moment, la marque se veut rassurante puisque la décision prise par Volvo ne concerne pas la France. Mais pour combien de temps ? La V90 nous a quittés l’année dernière, et les chiffres de vente des breaks ne plaident pas en leur faveur. Depuis janvier 2023, les V60 et V60 Cross Country ne représentent que 3,9 % des ventes, au profit des SUV bien sûr. En comparaison, le XC60, qui n’est pas le best-seller, obtient un score supérieur à 26 %.

De la 240 au break surélevé

La marque, qui a bâti une partie de sa réputation avec la « brique » 240 (produite de 1974 à 1993 à 2,8 millions d’unités) va-t-elle fait une croix sur ce type de carrosserie ? Dans sa définition la plus traditionnelle, oui. En revanche, le concept Volvo Concept Recharge, vu pour la première fois en 2021, donne une idée des futurs breaks électriques : une partie haute au design assez conventionnelle et une partie basse surélevée. Un mélange des genres que connaissent déjà les berlines (Polestar 2 ou Peugeot 408), le break n'a sans doute pas d'autre choix que de suivre cette tendance pour survivre.