Présentation vidéo - Volvo Concept Recharge : un manifeste pour l'avenir

Comme beaucoup d'autres marques, Volvo s'engage pleinement dans le domaine de l'électrification. Ainsi, le constructeur a tout d'abord électrifié des modèles existants en thermique, comme par exemple le Volvo XC40, puis il a décidé d'accélérer la cadence en annonçant son passage en tout électrique pour 2030, soit 5 ans avant l'application de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques décidée par l'Union Européenne.

Et c'est justement ce concept qui a servi pour élaborer les prochains produits avec une devise : "moins mais mieux". Grâce aux moteurs électriques implantés dans le plancher, ce concept Recharge met en avant son habitabilité grâce à un empattement allongé, mais aussi de nombreux rangements.

Les passagers qui accéderont à l'habitacle par des portes à ouverture antagoniste, sans montant central pourront également profiter d'un écran tactile 15 pouces bénéficiant d'un nouveau système d'exploitation fourni par Google. Les passagers arrière pourront aussi commander le multimédia par l'intermédiaire d'une sorte de joystick. Le conducteur aura, pour sa part, face à lui un petit écran pour les informations liées à la conduite. La planche de bord est particulièrement dépouillée avec aucun bouton.

À bord, on retrouve avec plaisir la zénitude qui a fait la réputation de la marque suédoise avec des matériaux très agréables comme le bois, la laine sur la planche de bord ou les sièges. Ces derniers profitent aussi d'un matériau spécifique dénommé "Nordico", Volvo ayant décidé de bannir le cuir de tous ses véhicules. Le tout est baigné de lumière par un immense toit panoramique.

Cette nouvelle architecture a également des répercussions sur le style. Fini le capot horizontal, celui-ci est désormais incliné vers l'avant, ce qui entraîne la disparition de la grande calandre traditionnelle des Volvo. En revanche, les projecteurs en forme de T, référence au mythique marteau de Thor sont toujours d'actualité, mais ils ont été réinterprétés. À l'arrière, Les feux en forme de L sont toujours d'actualité, mais la poupe est désormais arrondie et non plus verticale comme à l’accoutumée. Avec une longueur de 5,11 m et une largeur hors du commun de 2,30 m pour une hauteur de seulement 1,64 m, ce concept a des faux airs de crossover, un petit clin d'œil à la Volvo V70 Cross-Country.

Enfin, la sécurité n'est pas oublié avec la présence d'un LiDAR qui analyse tout ce qu'il se passe sur la route. Cette technologie permettra également de bénéficier d'une conduite autonome de niveau 4 quand la législation l'autorisera.

Ne croyez pas que ce concept soit juste une étude de style sans conséquence concrète, bien au contraire, car la première concrétisation de cette nouvelle pensée s'est traduite par l'EX90, modèle 100 % électrique présenté au mois de novembre dernier, qui sera commercialisé début 2024. Mais ce n'est pas tout, car en juin, Volvo dévoilera un SUV urbain 100 % électrique venant se placer en dessous du XC40.