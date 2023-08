Vladimir Poutine demande à ses fonctionnaires de rouler en voiture russe

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le paysage automobile russe a quelque peu changé. Solidement implantées dans le pays, les marques étrangères comme Renault, Nissan ou Volkswagen ont liquidé leurs usines et abandonné la Russie en vertu des sanctions internationales décidées à l’encontre de la nation. Les marques de luxe n’y vendent plus directement leurs produits non plus.

Alors que cette industrie automobile russe se réorganise et tente de se remettre d’une énorme chute (-61% de la production locale en 2022 par rapport à 2021), notamment avec le redémarrage récent d’Avtovaz qui fabrique toujours les Lada Vesta, Largus, Granta et Niva, le président Vladimir Poutine souhaite désormais que tous les hauts fonctionnaires du pays roulent en voitures russes.

Plutôt Aurus Senat ou Lada Vesta ?

Décidée pour d’évidentes raisons liées au patriotisme économique et à l’exemple à donner, cette mesure obligera donc les employés des ministères et tous les hauts fonctionnaires à délaisser leurs berlines étrangères. Les mieux lotis d’entre eux pourront donc se reporter vers l’Aurus Senat, cette grande limousine russe lancée en 2018 et fabriquée par NAMI, la structure étatique russe ayant racheté les actifs de Renault en Russie l’année dernière pour un rouble symbolique. Rivale naturelle des modèles de chez Rolls-Royce et Bentley (auxquels elle ressemble beaucoup), cette Senat a bénéficié de l’expertise de Porsche pour le développement de son groupe motopropulseur (V8 et V12 au choix). Problème, elle était fabriquée à Ielabouga au sein d’une co-entreprise formée entre Ford et Sollers et les Américains sont partis après la guerre en Ukraine.

Sinon, il faudra se contenter de modèles comme la Lada Vesta, une modeste berline compacte longue de 4,4 mètres et mue par un petit moteur essence de 1,6 ou 1,8 litre. Vladimir Poutine se réjouit lui-même que ses fonctionnaires doivent se contenter d’autos moins luxueuses : « toute cette bureaucratie doit comprendre qu’il faut développer nos marques automobiles nationales et améliorer leur qualité », déclare-t-il aux journalistes russes de Ria Novosti.