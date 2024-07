Les réseaux sociaux regorgent de contenus insolites toujours plus créatifs et surprenants. Le film du jour partagé sur Instagram par la personne visible dans ce court clip montre que la vie n'est pas toujours facile lorsque l'on mesure plus de deux mètres.

Les premières secondes filmées au smartphone en mode portrait montrent le basketteur, bodybuildeur et acteur Lukas Lakutsin aux côtés d'une Mazda MX-5 de deuxième génération lourdement modifiée. Après la surprise de la différence de taille entre les deux sujets, le côté absurde de la situation prend rapidement le dessus.

Impossible de la conduire

Lukas Lakutsin tente en effet de monter à bord du petit roadster japonais. Une mission impossible : il ne parvient même pas à s'asseoir entièrement dans le siège conducteur que le volant et le montant bloquent déjà ses jambes et sa tête. L'information est claire et définitive : Lukas ne pourra jamais conduire de Mazda MX-5 NB.

Voici ce qu'il se passe lorsqu'un homme gigantesque tente de monter dans une minuscule MX-5

Un collector encore abordable

Pour rappel, cette mouture du cabriolet nippon commercialisée de 1998 à 2005 embarque sous son capot au cours de sa carrière des blocs quatre cylindres aux puissances allant de 110 chevaux à 146 chevaux. Un modèle particulièrement prisé des amateurs pour sa côte encore acceptable -contrairement à la NA qui voit sa valeur exploser- et son entretien assez facile avec ses mécaniques robustes.