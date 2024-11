Voici comment créer un carambolage à plusieurs millions d'euros

Un crash au plateau hors du commun est apparu via un cliché sur le réseau social Reddit il y a quelques jours. La photo en question publiée par l'internaute Leinad111 montre quatre véhicules de luxe qu'il faudra renvoyer dans des ateliers expérimentés après un carambolage exceptionnel.

Les modèles impliqués terroriseront n'importe quel assureur. En tête de file, se trouve une McLaren Elva. Juste derrière dans le pare-chocs de l'anglaise, une rarissime Ferrari Laferrari se voit bien amochée. Car oui, sa poupe vient d'amortir le contact avec une autre Ferrari : une 812 Superfast au capot généreusement plié. Et enfin, cerise sur le gâteau, une Bentley Continental GTC ferme le convoi aux tôles froissées.

Plus de six millions d'euros via quatre voitures seulement

La Ferrari Laferrari dépasse à elle seule les 4,5 millions d'euros voire plus en fonction du kilométrage. La McLaren Elva joue aussi dans la catégorie des gros budgets avec une valeur estimée à 1,7 million d'euros. La 812 Superfast se place aux alentours des 500 000 euros tandis que la découvrable britannique demande 300 000 euros environ. Dans le lot, la Ferrari Laferrari semble la plus amochée et la plus onéreuse à restaurer.

Un déroulé encore inconnu

Les membres de la communauté Reddit "What is this car" débattent encore des raisons d'un tel accident. Quelques personnes supposent que la McLaren a raté son freinage sans se crasher avant de provoquer une réaction en chaîne à cause de distances de sécurité trop courte vu les conditions. Sur la photo, le revêtement de la route basée en Autriche semble en effet être couvert d'une fine couche de gel.