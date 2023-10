Voici la Mercedes C111 Art Car, une œuvre rétrofuturiste sur base de 190E

La marque à l'étoile dévoile à l'occasion d'un événement français une étonnante nouvelle voiture ancienne. Le constructeur allemand profite effectivement du 38e festival international de mode, de photographie et d’accessoires de Hyères pour présenter sa Mercedes C111 Art Car, une auto hommage basée sur la berline youngtimer 190E W201.

La Mercedes C111 Art Car illustre le travail du sculpteur berlinois Michael Sailstorfer fan depuis tout jeune de la 190E W210. Difficile de ne pas penser à la DMC Delorean en découvrant les lignes de cette voiture aux soudures apparentes, aux lignes plongeantes, aux projecteurs pop-up et à la tôle brute gris clair. Seules quelques pièces et la planche de bord révèlent l’origine du véhicule en charge de faire écho à la Mercedes Vision One-Eleven vu il y a quelques mois outre-Atlantique dans le cadre d’une présentation privée peu avant sa présence dans de multiples salons et à la C111 originelle. Dans cette démarche, l’œuvre de l’Allemand adopte elle aussi des portes papillon du plus bel effet.

Pour rappel, la Mercedes C111 des années 70 embarquait successivement des moteurs quatre rotors 2,4l de 350 chevaux, et cinq cylindres turbodiesel 3,0l turbocompressé de 190 chevaux. La firme donnait aussi à son auto pour sa dernière évolution un V8 4,5l de 500 chevaux capable de faire grimper sa vitesse maximale à plus de 400 km/h lors d’un run sur le circuit de Nardò en 1979. Une prouesse accomplie bien avant la mythique Bugatti Veyron.