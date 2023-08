Voici le cauchemar de Jeep, un clone indien électrique de Wrangler bientôt vendu aux États-Unis

Le Wrangler incarne une véritable icône dans la gamme du constructeur spécialiste des 4x4 Jeep. C'est pourquoi la firme américaine parvenait à plusieurs reprises à bloquer la commercialisation sur son marché domestique de la copie indienne produite par Mahindra. Mais la dernière tentative fut un échec pour Jeep. Le Mahindra Thar.e prépare donc son arrivée chez l'oncle Sam, et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Le baroudeur proposera quelque chose de bien particulier avant que le Wrangler ne l'adopte : une mécanique survoltée.

Les autorités américaines en charge de la protection de la propriété intellectuelle faisaient en effet jusqu'alors barrage au modèle. Petit retour en arrière : en 2021, le Mahindra Thar se présentait avec deux projecteurs ronds, une calandre à sept fentes verticales, des clignotants sur les arches et un habitacle qui rappelaient fort le Wrangler. Le cru 2023 ne pose plus ce problème. Le bureau cité précédemment estime après avoir vu les plans de la voiture que tout est rentré dans l'ordre. Le consommateur ne pourra pas être trompé.

En électrique avec des tarifs agressifs

Concernant la mécanique électrique du Mahindra Thar.e, les bruits de couloir tablent sur des configurations intronisées par la Volkswagen ID.4. Mahindra ayant des partenariats de partage des technologies et des pièces avec la firme allemande, ce pronostic tient la route. Les rumeurs justifient également cela par le fait que la marque d'outre-Rhin lancera en 2026 une nouvelle plateforme. La manœuvre permettra ainsi à VW de poursuivre la commercialisation de l'ancien système modulaire et donc d'amortir ses coûts de développement via un autre véhicule. Rendez-vous le 15 août pour découvrir ce mystérieux Mahindra Thar.e qui, pour le coup, sera ensuite disponible aux États-Unis avant le Jeep Wrangler électrique.