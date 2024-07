Voici le prix des nouvelles Volkswagen Golf GTI Clubsport et R, accablées par le malus français

En début d’année, la Volkswagen Golf de huitième génération a subi son restylage de mi-carrière. Toutes ses variantes « normales », qu’elles soient thermiques, à hybridation légères ou hybrides rechargeables, ont déjà été ouvertes aux commandes. Y compris sa version GTI passée à 265 chevaux et sa mouture GTE qui grimpe à 272 chevaux.

Il ne restait donc plus que les GTI Clubsport de 300 chevaux et R de 333 chevaux. La première, version extrême de la GTI deux roues motrices qui ne change pas techniquement par rapport à la version d’avant restylage, se paye 53 210€. La seconde, toujours équipée d’une transmission intégrale et également inchangée sur le plan mécanique, demande 56 460€. Les deux autos bénéficient d’un équipement de série pléthorique, avec notamment les aides à la conduite autonome de niveau 2 ou les phares à éclairage matriciel.

Des malus qui font mal, évidemment

En France, il faut évidemment composer avec l’impitoyable malus écologique qui pénalise fortement les moteurs essence puissants. Même si Volkswagen fait partie des marques qui parviennent à afficher les grammages les plus bas de la catégorie sur ce genre de mécanique, la Golf GTI Clubsport sera taxée au moins de 11 803€ en 2024. Certes, c’est toujours « moins pire » qu’une Honda Civic Type R et ses 35 346€ !

De son côté, la Golf R de 333 chevaux reçoit au moins 30 624€ de malus écologique 2024 et même 45 990€ dans sa configuration la plus haut de gamme et sportive. De quoi quasiment doubler le prix de cette sportive compacte chez nous et probablement décourager bon nombre de clients potentiels. Certes, c’est sans doute exactement ce que veulent les créateurs du malus écologique…