Voici le Renault Captur restylé (2024) au design méconnaissable

Le Renault Captur de seconde génération a été lancé sur le marché en 2019. Quelques mois après sa sœur la Clio, il arrive donc lui aussi au stade du restylage de mi-carrière. Il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir la mouture améliorée du crossover urbain de la marque au losange mais grâce à une fuite sur internet des images de l’auto enregistrées au bureau des dépôts de brevets européen (et relayées notamment par le site Namasce.pl), on peut déjà observer ses lignes.

Si les différences étaient déjà significatives sur la récente Clio restylée, elles deviennent encore plus notables sur ce Captur restylé dont la face avant évolue en profondeur par rapport à celle du modèle actuel. La calandre se rapproche de celle du récent Scénic E-Tech électrique, lui-même déjà similaire au Rafale sur ce point. L’arrière change moins et conserve les gros blocs de feux en « C » sans grosses modifications.

De l’essence et de l’hybride au programme

En attendant de le découvrir de manière officielle, on sait déjà que ce Renault Captur restylé conservera une gamme de motorisations similaires au modèle actuel. Il n’y aura pas de diesel mais des blocs essence et hybrides, avec possiblement le maintien de la variante GPL sur l’entrée de gamme. Rendez-vous l’année prochaine pour la présentation de ce nouveau rival des Peugeot 2008 et autres Volkswagen T-Cross.