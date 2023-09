La page F1 Troll spécialiste des contenus humouristiques concernant la catégorie reine du sport auto publie sur la toile une séquence pour le moins surprenante. Sur les images, une Formule 1 se place pour un pit stop puis les mécaniciens s'animent pour remplacer les pneus. Rectification : ils font semblant de remplacer les pneus. Les plus observateurs remarqueront en effet que les membres de l'équipe approchent les roues sans les changer alors que les autres poursuivent leur tâche comme si de rien n'était.

Voici pourquoi ces mécaniciens font semblant de changer des pneus de F1

Une mise en scène pour un film avec Brad Pitt

Vous l'avez compris : il s'agit là d'un tournage pour un long métrage attendu sur le service de vidéo à la demande Apple TV+. Le nom du film n'est pas encore connu contrairement au casting. Joseph Kosinski -également à l'origine de Top Gun : Maverick- se charge de la réalisation, Lewis Hamilton de la coproduction tandis que Brad Pitt et Damson Idris jouent les pilotes de l'écurie fictive baptisée APX GP. Détail amusant : la monoplace embarque un moteur de GP2 et affiche comme sponsor AMG. Pour rappel, le record du monde du pit stop le plus rapide appartient à Red Bull et Max Verstappen avec un arrêt en 1,82 seconde seulement.