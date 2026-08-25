Voici pourquoi vous pourriez acheter la Renault 5 d’entrée de gamme

La petite Renault connaît un franc succès puisqu’elle se classe en sixième position des meilleures ventes en France (24 456 exemplaires de janvier à juillet), mais cela n’empêche pas le constructeur de la faire évoluer dès que possible.

Il y a deux semaines, Renault communiquait des évolutions bienvenues avec des autonomies à la hausse, soit 321 et 431 km (contre 310 et 416 km auparavant), certainement obtenues grâce à une aérodynamique améliorée.

Désormais, la R5 va plus loin en adoptant des éléments techniques bien plus importants. Cela passe tout d’abord par l’électromoteur issu de la même famille que celui de la Twingo et développant 110 ch au lieu de 95 ch. Ce bloc est alimenté par une nouvelle batterie de type LFP (lithium-fer-phosphate) d’une capacité de 36,5 kWh. Si la taille de la batterie est plus réduite (40 kWh jusque-là), l’autonomie ne baisse que de 10 km pour s’afficher à 305 km.

Enfin une charge rapide

L’évolution la plus appréciée de cette version Five est sans aucun doute la recharge qui accepte désormais le courant continu jusqu’à 80 kW (100 kW pour les autres versions). Cela n’en fait pas pour autant une grande routière, mais il est possible d’envisager de temps en temps des parcours de plusieurs centaines de kilomètres. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette R5 Five est affichée au même prix : 24 990 € sans l’éventuel coup de pouce.

Ces évolutions s’accompagnent de nouveaux équipements comme le système d’appel e-call compatible avec le réseau 4G, la recharge par induction du smartphone aimantée et ventilée ou encore le mode de conduite Smart qui s’adapte automatiquement à votre style de conduite. Le bouton Multi-Sense disparaît alors du volant. À noter également que Google Assistant laisse place à Gemini, l’assistant IA de Google.

Côté look enfin, de nouvelles teintes apparaissent selon les versions (Rouge Flamme et Gris Schiste) ainsi que de nouveaux stickers et la sellerie de la finition Iconic se pare de bleu chiné en remplacement du jaune chiné.

Les tarifs de la Renault 5