Voiture de l'année 2021 : Fiat, champion à battre

Ce titre a perdu de son lustre et n'a que peu d'impacts sur les ventes, pas grand monde ne connaît les lauréates. Et cette année, les candidates sont vraiment peu attirantes. L'id 3 est franchement un repoussoir anti VE, relativement cher et aux prestations moyennes, sans parler d'une présentation intérieure indigne. La 500 reste chère pour une petite citadine peu logeable, même si dans ce registre elle est plutôt réussie et mignonne. Le modèle le plus abouti à mes yeux est la Yaris, tant du point de vue châssis que motorisation (l' effet d'emballement du moteur est mieux maîtrisé) avec qui plus est une efficience énergétique exemplaire.