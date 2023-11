Voiture électrique, hybride ou thermique : laquelle est la plus fiable ?

Ce matin, nous vous parlions de l’étude de fiabilité 2023 du Consumer Reports américain, compilant les données de 330 000 voitures vendues aux Etats-Unis entre 2000 et 2023 et les retours clients sur l'année 2023. Un bon moyen d’obtenir une image assez précise de la fiabilité des autos de l’autre côté de l’Atlantique, sachant que la plupart des marques présentes là-bas le sont aussi sur notre marché. Et c’est aussi l’occasion de se pencher plus spécifiquement sur les voitures électriques (et hybrides), sachant que le Consumer Reports dispose désormais de données suffisamment étoffées en la matière.

Alors, les voitures électriques sont-elles plus fiables ou moins fiables que les autos thermiques d’après cette nouvelle étude du Consumer Reports ? Le bilan n’est pas très bon si l’on en croit ses chiffres : Les voitures électriques obtiennent un score de 44 en moyenne sur l’indice de fiabilité, contre 43 pour les SUV électriques. Elles seraient donc moins fiables que la moyenne des véhicules du marché et expérimenteraient 79% de problèmes en plus par rapport aux véhicules thermiques classiques. Les gros pick-up électriques (inexistants chez nous) seraient les véhicules les moins fiables en moyenne avec un indice de seulement 30. Les problèmes le plus souvent rencontrés concerneraient le groupe motopropulseur, le système de recharge et les batteries en elles-mêmes.

L’hybride exemplaire, l’hybride rechargeable catastrophique

D’après l’étude du Consumer Reports, les véhicules hybrides non rechargeables seraient en revanche plus fiables en moyenne par rapport aux autos thermiques classiques avec 26% de problèmes en moins. Au contraire, les véhicules hybrides rechargeables seraient encore moins fiables que les autos électriques et auraient 146% de problèmes en plus par rapport aux véhicules thermiques classiques. Mais là aussi, les résultats sont très divergeant d’une marque à l’autre : le Chrysler Pacifica est le pire véhicule du marché avec un indice de seulement 14 et l’Audi Q5 hybride rechargeable fait moins bien que la moyenne. Les BMW X5 et autres Hyundai Tucson sont plutôt dans la moyenne et les Toyota Rav4 et autres Kia Sportage sont très au-dessus de la moyenne. Plutôt que de considérer un type d’énergie en particulier, c’est sans doute la fiabilité des marques elle-même qu’il faudra étudier plus en détail.