La fiabilité des voitures allemandes n'est-elle qu'une légende ?

Comme chaque année, le très sérieux Consumer Reports étudie la fiabilité des voitures du marché américain. Pour cela, il demande chaque année à ses membres combien de problèmes ils ont expérimenté avec leur auto au cours des 12 derniers mois. Dans son étude de 2023, l’organisme a compilé les données sur quelques 330 000 véhicules commercialisés entre 2000 et 2023 en faisant particulièrement attention à 20 points sensibles de la fiabilité des autos (y compris ceux des voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables).

Sur la base de ces données, le Consumer Reports calcule ensuite un indice de fiabilité par marque et établit son classement des marques les mieux et les moins bien loties. Cette année encore, ce sont les marques japonaises qui s’en sortent le mieux puisque Lexus domine le classement avec un indice de 79, juste devant sa marque mère Toyota à 76. Troisième (71), Mini se glisse devant Acura (70) et sa marque mère Honda (70) en faisant mentir son image britannique, mais aussi Subaru (69) et Mazda (67). On trouve ensuite deux marques allemandes plutôt bien placées, Porsche avec un indice de 66 et BMW avec un indice de 64. Curieusement, ces deux marques allemandes figurent devant Hyundai et Kia qui sont traditionnellement considérées comme des marques extrêmement fiables elles aussi.

Audi, Volkswagen et Mercedes en queue de peloton

Mais on ne peut pas en dire autant des autres marques allemandes. Avec un score de 43, Audi se place derrière Tesla (48) pourtant régulièrement critiqué pour la fiabilité de ses autos. Pire, Volkswagen n’obtient qu’un score de 26, le quatrième plus mauvais de tout le classement comptant 30 marques. Mercedes-Benz est carrément avant-dernier avec un score de 23, juste devant la lanterne rouge Chrysler (18).