BMW serait la meilleure marque automobile d'après Consumer Reports

« Quelles sont les meilleures voitures du marché ? », voilà la question tous les journalistes automobiles essaient de répondre en permanence avec beaucoup de difficulté et des avis souvent très divergents. Outre les données comme celles de J.D. Power sur la fiabilité des voitures, ayant sacré il y a quelques jours la marque Lexus, l’organisme Consumer Reports essaie lui aussi de dresser son classement des meilleures marques automobiles aux Etats-Unis. Contrairement à J.D.Power, il n’étudie pas que les problèmes remontés par les clients des voitures mais aussi leurs performances, leur comportement routier et d’autres tests et autres études auprès de la clientèle.

Et attention, c’est BMW qui sort vainqueur de ce classement en 2023 avec un score de 81, devant Subaru (79) et une autre marque du groupe BMW, Mini (79). On trouve ensuite Lexus (77) à égalité avec Honda puis Toyota (76), Genesis (76), Mazda (75), Audi (74), Kia (73), Acura (72), Buick (71), Hyundai (71), Porsche (70), Dodge (68), Lincoln (66), Tesla (66), Infiniti (65), Volkswagen (64), Volvo (64), Nissan (63), Ford (63), Chevrolet (62), Cadillac (62), Chrysler (62), Mercedes (56), GMC (55), Mitsubishi (54), Alfa Romeo (53), Jaguar (52), Jeep (46) et Land Rover qui fait la lanterne rouge à 45. En 2022, c’est Subaru qui l’avait emporté et BMW figurait alors à la troisième place.

Uniquement sur le marché américain

Rappelons que comme pour le classement de J.D. Power sur les problèmes rencontrés lors des trois premières années de la possession de l’auto, ce classement ne concerne que le marché américain et ses clients. On note en tout cas que dans les deux études, c’est Land Rover qui ferme la marche. Avec des résultats très variables pour certaines des autres marques présentes…