Voiture électrique : les Français disent non merci ! Et se tournent vers le thermique

Une voiture électrique ? Non merci ! Voilà en substance la réponse des Français, révélée par l’enquête annuelle sur l’attente des consommateurs dans l’automobile publiée par le Cabinet Deloitte.

Malgré les efforts des constructeurs, pour multiplier les offres et baisser les prix de leurs modèles à batteries, les automobilistes demeurent de plus en plus sceptiques quant à l’opportunité d’acheter une voiture électrique.

La voiture électrique ne séduit plus

Seuls 9 % de Français se déclarent prêts à acquérir une voiture électrique. Un chiffre inchangé par rapport à 2024 et à peine supérieur à celui de 2023 (7 %). Loin des 20 % de parts de marché nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation européens. En France les ventes de voitures à batteries plafonnent à 17 % depuis le début de l’année.

L’étude voit le prix comme un facteur limitant à l’essor du véhicule électrique. 52 % des personnes interrogées sont peu disposées à payer plus pour un véhicule électrique. L’inquiétude liée aux batteries (43 %) à leur réparabilité et au prix de leur remplacement, apparaît également comme un frein à l’achat de voiture électrique. Autre retournement de situation : L’engouement pour les bornes de recharge à domicile diminue sensiblement au profit des bornes publiques et de celles installées sur les lieux de travail. Cette évolution s'explique « par les difficultés d’installation dans les appartements et les copropriétés, l’impact sur les factures énergétiques, ainsi que le coût d’installation des bornes privées » révèle l’étude.

Le thermique retrouve de l’intérêt

Dans le même temps les motorisations essence et diesel, retrouvent une nouvelle popularité. Censés disparaître des concessions en 2035, les motorisations thermiques retrouvent l’engouement des consommateurs avec 44 % (vs 41 % en 2024) des intentions d'achat. Soit 3 points de plus qu’en 2024. Une récente étude de La Centrale avait déjà affiché l'attachement des automobilistes aux moteurs thermique. Les véhicules hybrides, progressent également dans les intentions d’achat de 19 % à 21 %.

La fidélité aux marques n’est pas une priorité

L’étude Deloitte dévoile une déconvenue, plus inattendue. La fidélité aux marques ne fait plus partie des préoccupations des acheteurs. 46 % des Français interrogés ont changé de marque lors du renouvellement de leur automobile et 54 % sont prêts à le faire pour leur prochain achat. La préférence d’une marque française n'est pas un critère sélectif pour 44 % des personnes.

En ce qui concerne l'achat d'une voiture électrique, les Français privilégient la qualité (65 %), le prix (60 %) ou les performances (47 %) bien avant la familiarité à marque (39 %). Une large porte ouverte pour les nouveaux acteurs chinois.

Les objectifs de décarbonation dans le vague

Avec cette étude, le cabinet Deloitte démontre que le marché automobile ne parvient pas à tenir les objectifs de décarbonation voulus par Bruxelles. La trajectoire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone promise pour 2050 n’est pas bonne. Et l’interdiction de vendre des voitures neuves thermiques à partir de 2035 semble bien illusoire au regard des intentions d’achats des automobilistes. L’électrique cale, le thermique repart, L’Europe tousse.