Voiture volée : mode d'emploi

Votre voiture fait-elle partie des modèles qui tentent les voleurs ? En 2020, c’était la DS 7 Crossback qui caracolait en tête des voitures les plus volées de l'année, du fait de la facilité avec laquelle on pouvait se procurer des clés électroniques encodées. Suivent ensuite : la Renault Mégane RS, la Clio 4., la Mégane 4, la Smart Fortwo, la BMW X6, ainsi que les DS3 et DS5, la Mercedes GLA et la Toyota CH-R. Lorsque l’on sait qu’en France, une voiture est volée toutes les cinq minutes, mieux vaut rouler dans un véhicule moins tentant.

Voler une voiture c’est simple

75 % des vols se feraient actuellement en mouse-jacking. Il s’agit d’un piratage de clé. Dans la plupart des cas, le numéro de série du véhicule est visible sur le pare-brise. Il suffit de le relever pour commander une nouvelle clé, auprès de n’importe quel concessionnaire de la marque, qui permettra d’ouvrir votre voiture sans la moindre effraction.

Seconde méthode pour les véhicules qui s’ouvrent « sans clés »… après avoir ouvert la portière avec un décodeur de serrure, une minute et demie plus tard votre voleur est entré dans l’ordinateur de bord, démarre et prend la fuite avec votre véhicule.

Autre technique, très simple, réalisée aussi en moins de 3 minutes, le Key-educator. À l’aide de clés de voiture vierges et d’un boîtier spécial, il est possible de lire le code d’anti-démarrage et de simplement faire démarrer le véhicule ciblé par le voleur. Ce principe permet de démarrer la voiture sans déprogrammer les anciennes clés et donc sans laisser de traces. En outre, certains systèmes d’ouverture sans clés se révèlent défaillants. C’est notamment le cas sur les DS et certaines Renault.

Éviter de se faire voler c’est mieux

Heureusement, il existe sur le marché des boîtiers anti mouse-jacking qu’il suffit de relier à la prise OBD de sa voiture pour empêcher toute intrusion électronique. Le boîtier se branche sur le système électronique du véhicule, espionne les messages reçus par le système, l’intelligence artificielle détecte ceux qui lui semblent inadéquats et bloque la tentative de piratage.

Autre solution : rendre la prise OBD muette ou empêcher la clé d’émettre en permanence, partant du principe que sans signal captable l’effraction ne peut fonctionner.

Un moyen basique : mettre en place une canne en acier antivol bloque-volant qui fonctionne avec un verrouillage à clé. Si le voleur peut faire démarrer le véhicule, il ne peut ni tourner le volant ni la conduire !

Plus onéreux, le gravage des vitres, une protection contre le vol qui est considérée comme efficace puisque toutes les vitres du véhicule étant marquées, votre voleur ne va pas s’amuser à toutes les changer. Souvent inclus dans un pack de « mise en circulation » par les concessionnaires lorsque vous achetez une voiture neuve, le gravage reste conditionné à l'inscription au fichier et au maintien de la souscription via un forfait annuel. En outre, si vous revendez votre voiture en oubliant de transférer le contrat au nouvel acheteur, ou que ce dernier n’en veut pas, le gravage perd toute son efficacité.

Plus onéreux les boîtiers anti-démarrage

Les boîtiers anti-démarrage quant à eux sont conçus comme un dispositif de sécurité permettant l’immobilisation électronique des véhicules. Le système anti-démarrage a pour but de vérifier que la clé d'authentification du véhicule est bien insérée avant de laisser le véhicule démarrer. Il fonctionne comme un interrupteur et permet une coupure du moteur à distance. Il bloque le circuit d’alimentation d’allumage du calculateur moteur en cas d’absence d’authentification. Certains systèmes sont accompagnés d’une balise GPS qui permet aussi la localisation du véhicule. Certains sont dotés d’un dispositif d’alerte via un simple numéro de téléphone qui vous envoie un signal si votre véhicule se déplace sans vous, ce qui vous permet de le suivre à la trace et de stopper le moteur à volonté. Une fois « en panne » vos voleurs n’ont plus qu’à abandonner le véhicule. Ce type de boîtier s’installe sur la quasi-totalité des véhicules, exception faite des voitures électriques ou hybrides.

Un système qui reste relativement onéreux puisqu’il faudra compter entre 379 et 2 200 € hors installation et qui doit impérativement être posé par un professionnel.

Vous pouvez dissimuler dans votre véhicule une simple balise GPS qui vous permettra de savoir où votre voleur l’a conduite pour un prix plus modique à partir de 29 €.

Véhicule disparu que faire ?

Si vous vous apercevez que votre voiture a disparu, il faut vous assurer qu’elle a bien été volée. Commencez par contacter les services de police les plus proches qui vous indiqueront si la fourrière n’est pas passée par là.

Si toutefois votre voiture a bien été volée, ou que vous avez subi une tentative de vol incluant des dégradations, vous devez porter plainte et établir une déclaration de vol (ou de tentative de vol) auprès des services de police qui vous délivreront un récépissé de dépôt de plainte à envoyer à votre assureur dans les 48 heures Sachez qu’au-delà l’assureur peut refuser de vous indemniser.

S’il s’agit d’une tentative de vol, c’est à vous d’en apporter la preuve. Prenez des photos des dégradations subies et accompagnez-les des circonstances du sinistre, à savoir la date, l’heure, le lieu et la liste des dommages subis.

En cas de vol d’accessoires et éléments du véhicule (roues, pneumatiques, enjoliveurs, objets laissés à l’intérieur, etc.) vous n’êtes pas obligatoirement couvert, il faut disposer d’une extension de garantie dommages tous accidents.

Attention, contrairement à une idée reçue, la garantie vol, acquise dans les formules d’assurance tous risques, qui vous assure une indemnisation en cas de disparition de votre véhicule ou de tentative de vol causant des dommages, n’est pas comprise dans tous les contrats.

Elle ne figure pas notamment dans les contrats au tiers simple. Pour en bénéficier, il faut souscrire au minimum un contrat Tiers+ c’est-à-dire une responsabilité civile renforcée des garanties vol et incendie.

En outre, si votre véhicule a été volé par une technique de piratage informatique, l’absence de preuves d’effraction va rendre l’indemnisation difficile et risque même d’empêcher le remboursement.