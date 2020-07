Voitures électriques : un nouveau projet de giga-usine de batteries en France

La France, future championne européenne de la production de batteries pour voiture électrique ? Alors que la mise au point de la collaboration PSA et Total avance bon train, un deuxième projet de giga-usine de batteries vient d'être présenté par une nouvelle société, nommée Verkor. Celle-ci est notamment soutenue par Schneider Electric, groupe industriel français spécialisé dans les produits de gestion d'électricité.

Verkor se présente comme "une réponse au décalage grandissant entre la demande attendue de batteries et l'offre déjà annoncée en Europe". Les ventes de véhicules électriques vont en effet exploser dans les années à venir. Les marques européennes vont avoir de plus en plus besoin de batteries et ne souhaitent plus dépendre des fournisseurs chinois et coréens.

La nouvelle société Verkor veut ainsi appliquer une stratégie dite de fast-follower (suiveur rapide), ne cherchant pas à plancher sur la prochaine génération de batterie, comme vont le faire PSA et Total. La nouvelle usine va nécessiter un investissement initial de 1,6 milliard d'euros. Son emplacement doit être décidé en 2021, la construction terminée d'ici 2022 et la production à grande échelle lancée en 2023.

Verkor annonce que son projet doit créer 2.000 emplois directs, plus ceux liés indirectement à l'usine. Sa production servirait avant tout à fournir les usines de production automobile situées en France, Espagne et Italie. Mais pour avancer sereinement, Verkor souhaite trouver un ou plusieurs constructeurs qui apporteraient des garanties sur les commandes. Il prend ainsi exemple sur la société suédoise Northvolt, elle aussi spécialisée dans la batterie, et qui a reçu de grosses commandes de la part de Volkswagen.