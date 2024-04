Voitures neuves : les promotions d'avril 2024

Les constructeurs ne finiront probablement jamais d’augmenter le prix de leurs voitures. Que ce soit chez Peugeot, Opel, Volkswagen ou Toyota, on voit encore des marques ajouter quelques dizaines ou centaines d’euros chaque mois à leurs produits. A l’heure où la rentabilité vaut plus que le nombre, certains constructeurs continuent heureusement à offrir des remises considérables pour s’assurer un succès commercial suffisant. Au point, une nouvelle fois, de trouver quelques bonnes affaires sur le marché en ce mois d’avril 2024.

La bonne affaire du mois : Honda e:Ny1, Seat Ateca et Fiat Panda

Les grosses remises sont assez nombreuses ce mois-ci avec de jolies baisses chez plusieurs constructeurs. Les -32% sur le Fisker Ocean paraissent un peu risqués, sachant que le constructeur risque de faire faillite à tout instant et donc de ne plus pouvoir assurer ensuite le service après-vente de son SUV électrique. En revanche, les -26% du Seat Ateca en fin de carrière paraissent beaucoup plus sûr (tout comme les belles promotions sur le reste de la gamme du constructeur espagnol). Le SUV électrique de Honda devient lui aussi intéressant grâce à une grosse remise de 28% et pour ceux qui recherchent une petite auto citadine bon marché, la Fiat Panda hybride revient à 10 990€ (-19%) sous condition de reprise. C’est moins cher que pour une Dacia, même s’il faut se contenter à ce prix d’un équipement un peu basique. Notons aussi les 4 000€ de remise proposés sur la Tesla Model 3, désormais exclue du bonus écologique.