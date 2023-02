Voitures neuves : les promotions de février 2023

Comme en janvier, les constructeurs automobiles restent assez frileux sur les promotions accordées sur leurs modèles pour ce mois de février 2023. La tendance est plutôt à la hausse des prix ou, comme chez Peugeot, à la réduction des remises. On continue cependant à trouver quelques affaires intéressantes pour tous les genres de voitures ou presque. Et il y a surtout la manœuvre spectaculaire de Tesla qui vient d’opérer une grosse réduction des prix sur toute sa gamme compacte. Le constructeur américain ne fait jamais de remise mais lorsqu’il décide de rendre ses voitures plus abordables, ça fait mal…

La bonne affaire du moment : Tesla Model 3, Volkswagen Golf et Skoda Kamiq

Après le coup de massue réalisé par Tesla le moins dernier, ceux qui hésitent à se lancer sur l’électrique auront sans doute de l’intérêt pour la nouvelle grille des prix des Model 3 et Y. Avec une baisse de près de 16%, la Model 3 devient moins chère que les compactes européennes comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech. Dans un autre genre, la Volkswagen Golf casse toujours ses prix dans sa version de base avec une remise de près de 15%, égalée par certains Skoda Kamiq disponibles immédiatement en stock. C’est parmi ces modèles que se trouvent les réductions de prix les plus intéressantes ce mois-ci, même s’il y a toujours des remises encore plus grosses sur des modèles moins grand public (comme le Nissan Primastar Combi et ses -20%).