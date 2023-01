Voitures neuves : les promotions de janvier 2023

Alors que le marché automobile français sort d’une mauvaise année 2022, les constructeurs vont-ils se lâcher sur les remises en 2023 pour aider à redresser la barre ? C’est mal parti. Mis à part certains sur certains rares modèles très peu grand public, il est rigoureusement impossible de trouver plus de 15% de remise à l’achat neuf ce mois-ci. A cause de la hausse du coût de fabrication des voitures suite à l’augmentation des prix de l’énergie, les marques essaient sans doute de sauver leurs marges et jouent plutôt sur la simplification des gammes (et l’augmentation du prix des autos, hélas !).

La bonne affaire du moment : la Volkswagen Golf et le Tiguan

Curieusement ce mois-ci, c’est la Volkswagen Golf qui affiche les remises les plus intéressantes avec 4 500€ de réduction (-14,49%) sur sa version Life d’entrée de gamme à l’équipement déjà intéressant. Le constructeur allemand cherche-t-il à soutenir les ventes de la Golf à tout prix pour qu’elle reste la star du marché européen ? On note aussi des réductions intéressantes sur le Tiguan (-12,9%) ou le T-Roc (-11,12%), mais aussi chez Opel (-11% sur le SUV Grandland). Et il y a toujours ce gigantesque Nissan Primastar Combi à -20% pour les familles nombreuses…