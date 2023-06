Voitures neuves : les promotions de juin 2023

Est-il possible de trouver de bonnes remises sur le marché automobile neuf français alors que se profilent les grandes vacances de l’été ? Eh bien oui. Alors que certaines marques continuent d’augmenter discrètement les prix de leurs modèles, d’autres enseignes affichent tout de même des réductions significatives que ce soit à la commande ou en cherchant du côté de leurs stocks de véhicules prêts pour la livraison. Avec entre 15 et 20% pour certains modèles.

La bonne affaire du moment : Skoda, Volkswagen Golf, Mitsubishi Eclipse Cross, Ford

Ce mois-ci, la plus forte remise est à mettre au crédit de Skoda avec des réductions qui peuvent dépasser les 19% sur certains Kamiq (logique puisque le modèle sera bientôt restylé). On trouve toujours des Seat Arona autant remisés qu’au mois dernier et il y a aussi de bonnes affaires chez Mitsubishi (Eclipse Cross hybride rechargeable à -16,6%) ainsi que chez Ford (jusqu’à -16,9%). Sans oublier la Volkswagen Golf affichée à -17%, en plus des autres modèles de la gamme eux aussi en forte promotion.