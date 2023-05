Voitures neuves : les promotions de mai 2023

Les mois se suivent et se ressemblent sur le marché automobile français où les grosses remises restent rares. Alors que les marques visent désormais à améliorer leurs résultats économiques en privilégiant la rentabilité de leurs modèles plutôt qu’en cherchant le nombre par tous les moyens, le prix des autos n’en finit plus de monter et les remises ne suivent pas. Avec, comme d’habitude, quelques exceptions du côté des modèles en fin de carrière et, ce mois-ci, de jolies affaires en perspectives pour ceux qui recherchent une citadine ou un SUV familial à prix cassé.

La bonne affaire du moment : le stock Seat

Outre les propositions intéressantes de chez Skoda, Ford ou encore Renault qui brade un peu sa Clio avant l’arrivée de sa déclinaison restylée, les meilleures affaires du mois se trouvent dans le stock de véhicules disponibles de Seat. Les remises atteignent en effet les 20% sur les SUV Arona et Ateca actuellement en fin de carrière et dépassent les 15% sur la citadine Ibiza. Des niveaux assez rares ces derniers temps qui paraissent d’autant plus attractifs qu’ils concernent des modèles livrables sous quelques jours. Parfait pour préparer les grandes vacances de l’été ?