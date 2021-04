Seat Arona restylé (2021) : qu'est ce qui change ?

Seat a fait son entrée sur le marché des SUV urbains avec l'Arona fin 2017. Arrivé à mi-carrière, le modèle bénéficie d'un lifting. Comme c'est souvent le cas, les changements se concentrent sur la face avant.

Le plus visible est l'adoption, sur la nouvelle finition Xperience, d'antibrouillards ronds placés en hauteur, sous les optiques. Ces dernières gardent la même découpe, mais deviennent 100 % LED dès la base. Il y a une nouvelle grille de calandre, mais celle-ci n'a pas la forme hexagonale vue sur les Leon et Ateca. Le bouclier est inédit, avec des inserts couleur alu dans la prise d'air principale (là aussi pour la nouvelle finition XPerience).

Ces évolutions renforcent le côté baroudeur de l'Arona. Pour le reste de l'extérieur, les changements sont plus légers. Il y a un insert alu revu dans le bouclier arrière, des jantes inédites (trois nouveaux types en 17 et 18 pouces) et la nouvelle écriture manuscrite pour le nom de la voiture sur le hayon.

L'Arona fait en revanche sa révolution à l'intérieur. Il reçoit une nouvelle planche de bord, plus soignée et plus technologique, inspirée par celle de la Leon. L'implantation de l'écran change : le moniteur passe au-dessus des aérateurs et adopte un aspect tablette. Il est plus grand, avec jusqu'à 9,2 pouces (8,25 pouces en série). De chaque côté, les aérateurs deviennent ronds, avec un contour coloré. Ils intègrent aussi un éclairage d'ambiance.

Côté équipements, l'Arona peaufine sa dotation. Il gagne la reconnaissance des panneaux, les feux de route automatiques et la conduite semi-autonome Travel Assist, qui combine maintien dans la voie et régulateur de vitesse adaptatif. La surveillance des angles morts a été améliorée. Côté connectivité, il y a une compatibilité sans fil Apple Car Play et Android Auto. Le système multimédia reçoit une commande vocale.

En revanche, pas de nouveauté sous le capot. C'était déjà le cas, l'Arona ne propose plus que de l'essence. Il y a le 1.0 TSI décliné en 95 et 110 ch. Puis le haut de gamme est le 1.5 TSi de 150 ch. Une version au gaz naturel comprimé 1.0 TSI 90 ch est aussi au menu. Mais l'Arona ne profite pas d'hybridation, même légère.