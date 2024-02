Voitures préférées des femmes en 2024 : les gagnantes de chaque catégorie

Le groupe de 75 femmes issues de la presse automobile dans 52 pays a délibéré pour élire les premières Women World Car of the Year, ou voitures préférées des femmes de l’année 2023 en Français. En attendant la voiture gagnante, ces résultats comprennent les sélections dans plusieurs catégories : 4x4, voiture de luxe, grande berline, SUV, pick-up et familiale. 62 véhicules candidats ont été retenus. Ces derniers doivent être commercialisés sur au moins deux continents entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour participer.

Sans plus attendre, voici les résultats. Le Volkswagen Amarok remporte la palme du pick-up préféré des femmes en 2023 tandis que l’Allemande électrique BMW i5 gagne le titre de la grande berline la plus appréciée par la gent féminine. Le volet voiture de prestige revient à l’élégant coupé Aston Martin DB12, la catégorie SUV au gigantesque sept places Kia EV9 et la partie familiale au crossover survolté Volvo EX30.

La gagnante finale révélée le 8 mars prochain

Les plus observateurs remarqueront que cette liste ne comprend pas de véhicule principal. Cela s’explique par le fait qu’une nouvelle élection aura lieu le 8 mars 2024 lors de la journée internationale de la femme. Rendez-vous donc dans un mois pour compléter cette liste par la lauréate de voiture préférée des femmes de l’année 2023.