Volkswagen a vendu 250 000 voitures électrifiées

Volkswagen s'apprête à livrer les premiers modèles de la nouvelle gamme électrique ID aux clients européens, mais la marque commence déjà à compter ses ventes de voitures "électriques". C'est le terme utilisé par le constructeur qui joue clairement sur les mots dans son communiqué : "mi-décembre, la marque Volkswagen a livré le 250 000ème véhicule électrique à l’Autostadt, depuis le lancement de la e-up! en 2013. Depuis, la gamme de modèles électrifiés n’a cessé de se développer : la e-Golf et la Golf GTE ont suivi en 2014, les Passat GTE5 et Passat SW GTE en 2015".

Volkswagen jongle donc entre les termes "électrifiés" et "électriques", mais en réalité, les 100 % électriques représentent seulement environ 130 000 unités, avec les e-Golf et e-Up! de première génération. Le reste (près de 100 000 exemplaires) sont des hybrides rechargeables : les Passat et Golf GTE.

Désormais, Volkswagen espère vendre à nouveau 250 000 "véhicules électrifiés" (hybrides et électriques, donc) dans un "délai considérablement plus court". La nouvelle gamme ID et la multiplication des modèles hybrides devraient effectivement permettre à la marque d'atteindre le demi-million d'unités rapidement.

Sans grande surprise, les deux principaux marchés pour ce type de véhicule sont la Chine et la Norvège. L'Allemagne arrive en troisième position.