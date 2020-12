Volkswagen arrête complètement le sport auto

La présentation d'un concept de Golf R électrique en début d'année laissait espérer la présence de Volkswagen en championnat de tourisme électrique ETCR. Si Cupra en fera bien partie, ce ne sera pas le cas de Volkswagen, qui annonce mettre un terme au sport automobile dans sa globalité, via une courte annonce sur le compte officiel Twitter.

"Nous rassemblons nos forces pour l'offensive électrique : l'effectif complet du département Volkswagen Motorsport sera intégré à Volkswagen AG", a commenté le constructeur allemand dans ce post.

Volkswagen a pourtant connu un gros succès sur un court laps de temps, entre Pikes Peak (avec Romain Dumas), le Dakar en Touareg, ou encore le WRC avec Sébastien Ogier. Le bilan est donc loin d'être négatif, mais c'est un revirement presque logique compte tenu de la politique actuelle au sein du groupe : Audi s'est notamment retiré il y a peu du DTM après plus de trente ans de présence. Le constructeur aux anneaux reviendra toutefois aux affaires au Dakar, en électrique, évidemment...

Cela illustre en tout cas les propos d'Herbert Diess, le patron du groupe, qui souhaite révolutionner plus que jamais Volkswagen et casser un peu la "culture d'entreprise" très conservatrice en Allemagne. Quitte à délaisser tout ce qui peut faire l'image d'un groupe pour mettre tous les oeufs dans le même panier : la voiture électrique, et rien d'autre.