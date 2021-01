Volkswagen dévoile les prix des Arteon R, Arteon Shooting Brake R et Tiguan R

Hasard du calendrier - ou pas, la semaine des essais de la Peugeot 508 PSE, Volkswagen ouvre les commandes de l'Arteon R, une concurrente directe. Mais pas que : les Arteon Shooting Brake R et Tiguan R sont désormais également disponibles à l'acquisition dans le réseau France.

Les trois autos reprennent le 2.0 turbo de 320 ch, la boîte automatique DSG et les quatre roues motrices avec convertisseur Haldex. Du grand classique, donc, comme sur la Golf 8. Rappelons que les Arteon, Arteon Shooting Brake et Tiguan R ont droit aux deux nouveaux modes de conduite "Drift" et "Special", inaugurés sur la Golf 8.

Les spécificités de style et les équipements des trois nouveautés sportives sont les suivants :

- Pare-chocs avant et arrière spécifiques ‘R’

- Diffuseur arrière spécifique ‘R’ laqué noir

- Coques de rétroviseurs chrome mat

- Double sortie d’échappement chromée à droite et à gauche

- Volant sport multifonction en cuir ‘R-Performance’ avec surpiqûres, chauffant, avec commandes tactiles, touche ‘R’ rétroéclairée en bleu et palettes au volant avec monogramme ‘R’

- Coloris Bleu Lapiz (option)

- Système d'échappement R-Performance (option sur Golf & Tiguan)

Les tarifs débutent à 60 970€ (Arteon R), 61 570 € (Arteon Shooting Brake R) et 54 900 € (Tiguan R), hors malus.