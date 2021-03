Volkswagen dévoilera l'ID 6 en avril, mais elle ne serait pas pour nous

En réponse à

Parait-il que le responsable du programme électrique chez VAG vient de partir pour aller faire des bateaux.

Question nomenclature de ses futurs truc flottants on saura à quoi s'en tenir, plus ce sera gros et plus le chiffre accolé sera élevé.

Sinon question design ça va être monotone le VE chez VW...le même en plus gros les feux légèrement différents...on est pas dans le folichon. Et comme on a pu le voir sur l'ID3 et 4 niveau ergonomie c'est foiré et question qualité c'est...très très cher payé.

Quand je pense qu'il y en a qui critiquent les plastiques d'une Spring...au moins a t-elle la décence de ne les facturés que peu.