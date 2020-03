Volkswagen Group publie ses résultats financiers 2019

Le dieselgate continue d’impacter le groupe Volkswagen, qui a dû débourser 1,9 milliard d'euros l'an dernier pour couvrir notamment les rappels et les dépenses liées aux actions judiciaires. Mais cela n'a finalement pas impacté les résultats du groupe qui annonce un chiffre d'affaires à 88,4 milliards d'euros, en augmentation de 4,5 % par rapport à 2018. Une année exceptionnelle qui devrait malgré tout représenter un "pic" avant un exercice 2020 qui s'annonce déjà assez compliqué.

La déception Audi

Parmi les marques du groupe, il y a un "mauvais" élève. Le chiffre d'affaires d'Audi, la plus grosse poule aux oeufs d'or de VW Group, a décliné de 59,2 à 55,7 milliards d'euros. Volkswagen explique que cela est dû "à la relocalisation interne de la direction des ventes". Le géant allemand précise que les résultats de Lamborghini et Ducati sont automatiquement inclus dans ceux d'Audi.

Pour Skoda, Seat et Bentley, 2019 a été un bon cru, avec des chiffres d'affaires en hausse : 19,8, 11,5 et 2,1 milliards d'euros. C'est aussi un soulagement pour le constructeur anglais qui avait été incité par la maison mère à retrouver le chemin de la croissance.

Porsche a également participé grandement aux résultats positifs, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 23,7 à 26,1 milliards d'euros. A eux deux, Audi et Porsche représentent donc plus de 80 % des revenus du groupe Volkswagen dans le domaine des véhicules particuliers (hors utilitaires et camions). Le fléchissement du marché chinois, très important pour Audi, devrait toutefois avoir de grosses conséquences en 2020, d'autant plus qu'Audi ne peut pas se "rattraper" sur d'autres marchés comme les Etats-Unis.