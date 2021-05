Volkswagen ID.4 GTX : à partir de 52 450 €

Alors que l'on pouvait craindre un tarif approchant les 60 000 €, il n'en est finalement rien pour l'ID.4 GTX qui dévoile son prix français. Volkswagen annonce un ticket d'entrée à 52 450 €, ce qui en ferait presque une auto bon marché si l'on regarde la gamme actuelle de l'ID.4, avec des variantes Max et 1st Max à plus de 58 000 €.Autre bonne nouvelle : puisque le tarif est maintenu sous les 60 000 €, l'ID.4 GTX est éligible à un bonus de 2000 €.

Rappelons que l'ID.4 GTX embarque la plus grosse des deux batteries de la famille ID, avec 77 kWh de réserve d'énergie. La grosse différence avec le reste de la gamme ID.4 est la présence d'un second moteur, pour quatre roues motrices et un total de 299 ch. Le 0 à 100 est abattu en 6,2 secondes.

Si le tarif est intéressant, il y aura en revanche inévitablement des options. A commencer par le DCC (amortissement piloté). Des options qui seront organisées en Packs (Design, Infotainment, Assistance, Confort et Sport).