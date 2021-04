Volkswagen investit à nouveau dans la batterie QuantumScape

Volkswagen ne plaisante décidément pas avec son engagement le liant à Quantumscape, l'entreprise américaine spécialisée dans le développement de batteries au lithium, qui travaille depuis 2010 sur les batteries solides. 11 ans de développement, et toujours pas d'once d'une usine pour produire en masse, mais les résultats récents en laboratoire sont prometteurs, si bien que Quantumscape commence à parler d'une production industrielle pour 2024. Plus d'un milliard de dollars seront nécessaires pour construire la première usine, financée à 50 % par Volkswagen, le partenaire de Quantumscape.

Volkswagen qui vient justement d'investir 100 millions de dollars supplémentaires dans Quantumscape. Le patron de la division batteries de Volkswagen, Frank Blome, a parlé d'un "cap" franchi par le partenaire californien, dont nous vous détaillions récemment les travaux.

Pour Volkswagen, l'objectif est simple : si le projet abouti en production, le groupe allemand sera d'office le premier client prioritaire et quasi exclusif de Quantumscape pour l'approvisionnement en batteries solides. Plus stables, plus compactes et plus durables, ces batteries affichent également une densité énergétique supérieure à celles des batteries lithium actuelles.